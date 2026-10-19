-Ne razmišljamo o smeni Saše Ilića. Mi smo mu tražili da ostane i kada je hteo da ode. Nemamo luksuz da uništavamo legende u svakom smislu - kazao je Ljajić za "Sportinjo".

Nastavio je u istom ritmu.

-Ovo jeste kriza, ozbiljna kriza. Juče su se po prvi put videli elementi u igri koji su nagoveštavali da možemo da izađemo iz krize, iako smo izgubili. Ekipa ima potencijal, moramo da prebrodimo krizu. Koliko god bilo teško. Ne možemo da stavimo glave u pesak kada stvari ne valjaju - naglasio je on.

Deseto mesto na tabeli daleko je od ciljeva i normi na koje je Partizan navikao, a recept je jednostavan - povratak pobedama uz jačanje igračkog kadra da bi se pokušalo izaći u Evropu.

-Plan i cilj je da se krene u seriju pobeda. Da se do zimske pauze što bolje plasiramo na tabeli. To je kratkoročni cilj.

Osvrnuo se i na suđenje.

-Nismo zadovoljni, dogodilo se nekoliko spornih situacija. Reforma Sudijske organizacije je diskutabilna. Pričalo se da će doći stranac i da će nas prosvetliti. Prošle sezone je bilo naznaka, čak smo i hvalili rad Domenika Mesine. Ove sezone, ponovo rikverc.