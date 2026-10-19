Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u osminu finala ATP turnira u Almatiju, pošto je danas poražen u prvom kolu od Australijanca Džejmsa Dakvorta rezultatom 6:4, 6:3.

Meč je trajao 70 minuta. Kecmanović je 57. teniser sveta, dok je Dakvort 73. na ATP listi.

Australijski teniser je u prvom setu napravio jedan brejk, dok je u drugom setu dva puta oduzeo servis Kecmanoviću za pobedu i plasman u narednu rundu takmičenja.

Dakvort će u osmini finala igrati protiv Lučana Darderija, koji je bio slobodan u prvom kolu.

ATP turnir u Almatiju igra se za nagradni fond od 1.075.160 dolara.