Ukrajinska teniserka Elina Svitolina saopštila je da se razvodi od francuskog tenisera Gaela Monfisa, koji ovih dana završava svoju karijeru.

Kako je objavljeno na društvenim mrežama, Svitolina već dugo ima ličnih problema koje smatra da ne može da reši u braku, tako da je odlučila da se razvede od partnera s kojim ima i ćerku.

"Ovo je najteža stvar koju sam ikada morala da podelim sa drugima. Svi znaju koliko mi Ukrajina znači. Ono o čemu sam retko govorila jeste šta mi je rat učinio iznutra. Prošle godine sam vam rekla da moram da se povučem sa terena jer se nisam nalazila u pravom emotivnom stanju. Danas želim da vam otkrijem nešto više. Ono što niste videli bile su neprospavane noći, sumnje i osećaj da polako gubim sebe", rekla je Svitolina.

"Gael je sve to video. Nikada nije ispustio moju ruku. Dugo smo se zajedno borili, dajući sve od sebe. Ali neke bitke vode se duboko u nama i nikakva ljubav druge osobe ne može da ih dobije umesto nas".

"Vremenom sam shvatila da moram da pronađem put nazad do sebe i da to ne mogu da učinim u okviru našeg braka. To je najteža istina sa kojom sam ikada morala da se suočim i najteža stvar koju sam ikada morala da kažem osobi koju volim. Gael me je saslušao. Sa snagom i dostojanstvom koje nikada neću zaboraviti, poštovao je ono što mi je potrebno. Gael me je voleo u trenucima moje najveće sreće i tokom najmračnijih perioda mog života, a ja sam njega volela svim srcem. Zajedno smo izgradili prelep život i dobili najdragoceniji dar od svih - našu ćerku Skaj".

"Skaj će uvek biti na prvom mestu. Naš brak se završava, ali naša porodica ne. Zauvek ćemo biti njeni roditelji i zajedno ćemo biti uz nju na svakom koraku njenog života. Molim vas da znate da ovde nema nikoga koga treba kriviti. Postoje samo dvoje ljudi koji su se duboko voleli i priča koja dobija drugačiji oblik. Molimo vas za razumevanje i prostor koji nam je potreban da bismo se oporavili".U saopštenju koje je objavila na društvenim mrežama, Svitolina je rekla da se zahvaljuje Monfisu za sve što je učinio za nju od kada su se upoznali, međutim ističe i da je rat u Ukrajini značajno uticao na nju i promenio ju je.