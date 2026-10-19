Večiti će u četvrtak odigrati meč, a sada su se pojavile i prve prognoze...

Posle svega je bilo zanimljivo videti kako će se kladionice osvrnuti na ovaj duel, a brojke su u najmanju ruku interesantne, pošto je Partizan čak i dosta ubedljiv favorit za pobedu prema kvotama.

Naime, većina svetskih i srpskih kladionica na pobedu Partizana daje kvotu između 1,48 i 1,55, dok je sa druge strane trijumf Crvene zvezde procenjen na kvotu između 2,45 i 2,55.

Pretvoreno u procente, to znači da Partizan ima oko 65% šanse za trijumf, dok je sa druge strane pobeda Zvezde stala na 35%.

Ostaje da se vidi kako će sve to izgledati na terenu...