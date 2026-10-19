Najbolje rangirana srpska teniserka Teodora Kostović napredovala je za pet pozicija na najnovijoj WTA listi i trenutno je 144. teniserka sveta sa 506 bodova, dok je Kazahstanka Elena Ribakina zadržala prvo mesto sa 9.196.

Arina Sabalenka je ostala druga teniserka sveta sa 7.550 bodova, dok je Mira Andrejeva na trećoj poziciji sa 6.306.

Džesika Pegula je četvrta teniserka sveta, a među prvih 10 nalaze se Koko Gof, Elina Svitolina, Karolina Muhova, Linda Noskova, Iga Švjontek i Marta Kostjuk.

Mia Ristić je 185. teniserka sveta sa 418 bodova, a Lola Radivojević se nalazi na 292. mestu na WTA listi sa 244.