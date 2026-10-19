Kajla Simons (31) je razlog zbog kog je morala da prestane da se bavi odbojkom pretvorila u prednost.
Odbojku je prestala da igra pre pet godina, jer su joj grudi bile prevelike da bi nesmetano mogla da bude profesionalni sportista.
- Bila sam razapeta, jer nisam mogla da uživam u svom tijelu i bavim se sportom koji volim. Tad sam shvatila da ne smijete dozvoliti ljudima da utiču na to kako doživljavate sebe - ispričala je Simonsova o životnom izazovu i prekretnici koja je usledila.
Mada su je prozvali najlepšom odbojkašicom planete, slavu nije stekla na terenu nego na Instagramu.
Na Instagramu je prati skoro milion ljudi.
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