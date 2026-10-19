-Prvo, sjajna atmosfera. Bio sam na utakmici. Zaista je lepo videti da se Partizanovi navijači, iz bilo kog razloga, vrate u dvoranu. A voleo bih da tako i nastave, jer smatram da igrači Partizana u ovom momentu i dalje igraju dobru košarku, samo što je na red došla jedna serija protivnika koji su apsolutni favoriti da budu na Fajnal-foru. Samim tim, to je i realnost u razmeni snaga zato što jednostavno imamo preko puta ekipu koja dugo nije tako sastavljena - započeo je Aleksić u emisiji SPORTUNA na UNA televiziji.

Nastavio je u istom ritmu.

-Publika koja misli da je u lošem procentu problem, ti loši procenti dolaze od premora. Počinje od Karlika, ali Karlik je počeo da bude dosta postovan od strane visokih igrača na preuzimanju - umaraju ga u odbrani. Izmaraju ga do te mere da on posle u napadu gubi snagu. Da povučemo tu paralelu sa Batlerom, prošle godine kad je bio dominantan kao kreator u Crvenoj zvezdi i ove sezone u mnogo slučajeva smo imali situaciju kada se upravo dominantan igrač na poziciji pleja izmara tako što se na njega spuštaju lopte, odnosno kada ostaje u 'mismeču'. To se sad dešava i Karliku, treba da bude podržan pre svega od Vildoze kada ulazi u igru, da preuzima što više kreativnosti, što više odgovornosti. Fali to Partizanu, Vildoza ima taj potencijal u sebi. Pajola je neko ko, čini mi se, nema takvu vrstu kreacije da on može da odradi neke tehničke zadatke koji mu se daju. I on to radi korektno.

Nastavio je u istom ritmu.

-Mislim da je samo stvar izbora klubova koji su u ovom momentu naleteli na Partizan. Ko god malo pomnije prati košarku zna da vi sa ovakvim rosterom koji trenutno Partizan poseduje, kad idete na Real, Panatinaikos i Fenerbahče, ne možete da očekujete više od ovoga. Pajola nije igrač koji će svojim kreacijama napraviti nešto kad Karliku ne ide, a to ćemo imati kad Francisko izađe, a uđe Nan.

Ne možemo očekivati od Pajole, ne bi bilo fer da, ja ću žargonski reći, ložimo Partizanovu publiku, da je to nivo i kvalitet igrača koji može da sam preuzme inicijativu i da obezbedi Partizanu neku vrstu dostojne zamene za Karlika koji je na klupi. I zato hoću da skrenem pažnju da Partizan igra dobru košarku s obzirom na to kakvu klupu ima. Ovo su samo velike, jake ekipe. Čini mi se da je Panatinaikos od prvog momenta shvatio ozbiljnost. Ona atmosfera je podigla igrače - dodao je.



