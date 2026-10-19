On tvrdi da je velika šteta sve što se dogodilo Dejanu Stankoviću.

- Znam Stankovića veoma dobro i mnogo mi je teško palo to kako je otišao prošlog leta iz Zvezde. Sav teret je stavio na svoja leđa i garantujem da niko više od njega nije želeo da se sa Zvezdom plasira u Ligu šampiona. Mene je bolelo dok sam gledao one scene. Deki je Deki, i to je to. Ipak, koeficijent koji Zvezda ima daje svima za pravo u klubu da se nadaju plasmanu u Ligu šampiona, i onda se desi takav krah koji je sve razočarao. Moje mišljenje je da je Zvezda izgledala mnogo kompaktnije i bolje sa Stankovićem nego Rijerom - rekao je Pankov.

Govorio je i o Vladanu Milojeviću.

-Ne računam Vladana Milojevića, jer je on Zvezdin spasitelj i treba da mu naprave statuu na stadionu, ali ima još jedan čovek koji razume klub i koji bi bio savršeno rešenje, a to je Miloš Milojević. On je jedan od retkih trenera sa kojim imam svakodnevni kontakt, iako nisam igrao mnogo kod njega u Zvezdi. Vratio sam se iz teške povrede, nisam igrao letnje kvalifikacije, ni oporavak nije tekao glatko, ali me je on ispoštovao tokom jeseni i pružio mi neke minute - poručio je Pankov.