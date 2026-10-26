Najbolje rangirana srpska teniserka Teodora Kostović napredovala je za jednu poziciju na najnovijoj WTA listi i trenutno je 143. teniserka sveta sa 506 bodova, dok je Kazahstanka Elena Ribakina zadržala prvo mesto sa 9.501.

Arina Sabalenka je ostala druga teniserka sveta sa 7.550 bodova, dok je Mira Andrejeva na trećoj poziciji sa 6.306.

Džesika Pegula je četvrta teniserka sveta, a među prvih 10 nalaze se Koko Gof, Elina Svitolina, Karolina Muhova, Iga Švjontek, Linda Noskova i Marta Kostjuk.

Mia Ristić je 182. teniserka sveta sa 413 boda, a Lola Radivojević se nalazi na 284. mestu na WTA listi sa 244.