Makabi iz Tel Aviva će u utorak od 20 časova biti gost Zvezdi u osmom kolu Evrolige. Uoči utakmice u Areni, situacija u izraelskom evroligašu nije nimalo sjajna, pogotovo pošto je ekipa Odeda Kataša izgubila od imenjaka iz Rišona.

Posle poraza, kao i činjenie da su nedavno ostali bez Ifea Lundberga, upaljeni su alarmi u ekipi koja je u prethodnom periodu doživela pet poraza u Evroligi, a bila je bolja od Valensije i Milana.

Bonzi Kolson se u razgoovru za Walla sport osvrnuo na poraz u domaćem prvenstvu.

"Ovo je težak poraz, a kada krene loše, onda se problemi samo nižu. Nalazimo se u teškom periodu. Ljudi u svlačionici su i dalje pozitivni i to je važno."

"Važno je da ostanemo ujedinjeni i da pokušamo da održimo visok nivo energije, kao što to i inače radimo. Moramo da pojednostavimo stvari. Uspeli smo da bolje pokrećemo loptu. Sezona je duga, ovo je tek treća utakmica u izraelskom prvenstvu i nema razloga za paniku. Svi žele da napreduju."

Na prethodnom meču Makabija došlo je do sukoba između Vila Rejmana i Džejlena Horda. Iz kluba su putem Walla sporta poručili.

"To je prirodno. Postoji mnogo pritiska i frustracije, a ponekad sve to jednostavno izbije na površinu. To ne mora da znači ništa posebno, osim da među igračima postoji frustracija. Takva situacija ne mora nužno da ukazuje na probleme u međuljudskim odnosima unutar ekipe."