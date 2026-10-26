Rafael Nadal će početkom naredne godine učestvovati na egzibicionom teniskom turniru u Las Vegasu.

Jedan od najboljih tenisera svih vremena će na teren izaći 27. februara, potvrdili su organizatori u ponedeljak. Španac je tokom svoje poslednje profesionalne sezone 2024. godine u Las Vegasu već odigrao egzibicioni duel protiv Karlosa Alkaraza.

- Sećam se koliko je bilo neverovatno osetiti energiju pune dvorane u gradu kao što je Las Vegas. Sada se vraćam u potpuno drugačijoj fazi života, bez ikakvog pritiska, ali sa istom strašću prema tenisu. Oduvek sam voleo nadmetanje i, iako je moja profesionalna karijera završena, taj osećaj u meni nikada ne nestaje - poručio je Nadal.

Imena ostalih učesnika i format takmičenja biće obelodanjeni narednih sedmica.