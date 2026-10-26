Janik Siner se vraća na teren krajem godine. Italijanski teniser će nastupiti na turniru "Šest kraljeva", koji je na programu od 27. do 30. decembra u Rijadu, u Saudijskoj Arabiji.

Na ovom egzibicionom turniru će nastupiti i Novak Đoković. Pored najboljeg u istoriji, potvrđeno je učešće Karlosa Alkaraza, Aleksandera Zvereva, Tejlora Frica, Aleksa De Minora i Lernera Tijena.

Iako se u pojedinim vestima pojavila informacija da bi Siner mogao da zameni upravo pomenutog Tijena, za sada prema zvaničnim informacijama nema takve potvrde, već će svi nastupiti na turniru.

Podsetimo, Siner nije igrao od Vimbldona. Propustio je celu američku turneju, a onda je objavio da je za njega ova sezona završena.

Ipak, čini se da je spreman za povratak, a na putu će mu biti i Novak Đoković.