Ženska seniorska reprezentacija Srbije igraće u G grupi Svetskog kupa 2027. (nekadašnje svetsko prvenstvo) sa Kanadom, Ukrajinom i Kamerunom, odlučeno je danas žrebom u okrugu Los Anđeles u Kaliforniji, u SAD.

SENIORKE – XXI SVETSKI KUP 2027. – SASTAVI GRUPA:

A: ITALIJA, BELGIJA, KOLUMBIJA, PORTORIKO

B: BRAZIL, ČEŠKA, KENIJA , KOREJA

C: TURSKA, DOMINIKANSKA REPUBLIKA, FRANCUSKA , EGIPAT

D: SAD, TAJLAND, MEKSIKO, GRČKA

E: POLJSKA, NEMAČKA, SLOVENIJA, KUBA

F: JAPAN, RUSIJA, ARGENTINA, BUGARSKA

G: KANADA, SRBIJA, UKRAJINA, KAMERUN

H: KINA, HOLANDIJA, ŠVEDSKA, ŠVAJCARSKA

Svetski kup će se odigrati od 20. avgusta do 5. septembra, a  gradovi domaćini su Montreal (Bel centar) i Kvebek siti (Videotron centar) u Kanadi, i Omaha (CHI arena) – Nebraska, Orlando (Kia centar) – Florida i Anahajm (Honda centar) – Kalifornija, u SAD.

U Montrealu, Kvebek sitiju, Omahi i Orlandu će se igrati utakmice grupne faze, kao i mečevi osmine finala, dok će Anahajm biti domaćin četvrtfinala, polufinala i utakmica za medalje, finala i meča za treće mesto.

Posle 3 odigrana meča, plasman u osminu finala izboriće po 2 selekcije iz svake grupe, a zatim će se igrati četvrtfinalni mečevi, polufinale, meč za treće mesto i finale.

U osmini finala reprezentacije će igrati po sistemu A – H, B – G, C – F i D – E.

Svetski prvak će za 17 dana takmičenja odigrati 7 utakmica.