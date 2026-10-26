Ženska seniorska reprezentacija Srbije igraće u G grupi Svetskog kupa 2027. (nekadašnje svetsko prvenstvo) sa Kanadom, Ukrajinom i Kamerunom, odlučeno je danas žrebom u okrugu Los Anđeles u Kaliforniji, u SAD.
SENIORKE – XXI SVETSKI KUP 2027. – SASTAVI GRUPA:
A: ITALIJA, BELGIJA, KOLUMBIJA, PORTORIKO
B: BRAZIL, ČEŠKA, KENIJA , KOREJA
C: TURSKA, DOMINIKANSKA REPUBLIKA, FRANCUSKA , EGIPAT
D: SAD, TAJLAND, MEKSIKO, GRČKA
E: POLJSKA, NEMAČKA, SLOVENIJA, KUBA
F: JAPAN, RUSIJA, ARGENTINA, BUGARSKA
G: KANADA, SRBIJA, UKRAJINA, KAMERUN
H: KINA, HOLANDIJA, ŠVEDSKA, ŠVAJCARSKA
Svetski kup će se odigrati od 20. avgusta do 5. septembra, a gradovi domaćini su Montreal (Bel centar) i Kvebek siti (Videotron centar) u Kanadi, i Omaha (CHI arena) – Nebraska, Orlando (Kia centar) – Florida i Anahajm (Honda centar) – Kalifornija, u SAD.
U Montrealu, Kvebek sitiju, Omahi i Orlandu će se igrati utakmice grupne faze, kao i mečevi osmine finala, dok će Anahajm biti domaćin četvrtfinala, polufinala i utakmica za medalje, finala i meča za treće mesto.
Posle 3 odigrana meča, plasman u osminu finala izboriće po 2 selekcije iz svake grupe, a zatim će se igrati četvrtfinalni mečevi, polufinale, meč za treće mesto i finale.
U osmini finala reprezentacije će igrati po sistemu A – H, B – G, C – F i D – E.
Svetski prvak će za 17 dana takmičenja odigrati 7 utakmica.
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