Aktuelni šampion je na stazi, koja se ovog vikenda oprašta od najboljih motociklista današnjice, došao do 24. pobede u sprintu, sa tri desetinke prednosti u odnosu na mlađeg brata Aleksa.



Treći je bio vozač VR46 tima Fabio di Đanantonio.

Do sprinta u Australiji vodeći u generalnom plasmanu Horhe Martin izleteo je sa staze u osmoj krivini I ostao bez plasmana i bodova.

Mark Markez je tako preuzeo čelo generalnog plasmana i sad ima 10 bodova prednosti u odnosu na vozača Aprilije Martina.