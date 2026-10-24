Košarkaš Hapoela iz Tel Aviva Zek Ledej i nova uzdanica Valensije Ti Džej Šorts podelili su zvanje najkorisnijeg igrača sedmog kola Evrolige.

Ledej je predvodio Hapoel do pobede nad Virtusom iz Bolonje rezultatom 90:81. Američki krilni centar je na ovoj utakmici ostvario dabl-dabl učinak od 22 poena i 10 skokova i imao indeks korisnosti 33.

Sjajnu partiju i identičan indeks korisnosti imao je i plejmejker Valensije Ti Džej Šorts u duelu sa njegovim bivšim klubom Parizom.

"Slepi miševi" su slavili u glavnom gradu Francuske sa 104:93, a Šorts briljirao sa 25 poena i devet asistencija.

