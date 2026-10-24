Golman Trabzonspora Andre Onana doživeo je tešku saobraćajnu nezgodu u Turskoj nakon pobede svog tima nad Hartsom (2:0) u drugom kolu Lige konferencije, ali je, srećom, prošao bez povreda, kao i članovi njegove porodice koji su bili sa njim u automobilu.

Prema navodima turskog portala „61saat“, nezgoda se dogodila u blizini Jomre, nakon što je Onana napustio stadion „Papara park“. Jedno vozilo udarilo je u automobil ispred sebe, nakon čega je ono od siline udarca naletelo na vozilo u kojem se nalazio kamerunski golman, izazvavši lančani sudar.

Na fotografijama koje su se pojavile u javnosti vidi se oštećenje prednjeg dela Onaninog automobila, uključujući branik i delove koji su se odvojili usled siline udarca.

Predstavnici Trabzonspora izašli su na mesto nezgode kako bi proverili u kakvom je stanju golman i pratili situaciju. Prema dostupnim informacijama, Onana i njegovi najbliži nisu povređeni pukom srećom.

Podsećamo, Trabzon je Zvezdin rival u Ligi konferencije.