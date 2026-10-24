Klub Port Adelaide objavio je u subotu da je bivši igrač Australijske fudbalske lige (AFL) Danijel Stjuart iznenada preminuo u petak u 37. godini života.

Port Adelaide je saopštio da je "duboko ožalošćen" Stjuartovom smrću. Generalni direktor kluba Metju Ričardson izjavio je da je vest šokirala sve u klubu i uputio najdublje saučešće porodici: majci Doni, ocu Bajronu, supruzi Lori, sinovima Berniju i Landu, kao i bratu Liju.

- Danijel je bio deo fudbalske porodice Port Adelaidea i uvek će to biti. Iznenadna smrt poput ove je razorna. Naše misli su uz sve koji su ga voleli, kao i uz saigrače, trenere i osoblje koji su s njim delili put ovde u Albertonu - rekao je Ričardson.

Klub je najavio da će pružiti podršku porodici i da će u njegovu čast nositi crne trake na prvom domaćem meču sezone na Adelaide Ovalu.

Stjuart je za Port Adelaide nastupao od 2010. do 2013. godine. Za klub je odigrao 36 utakmica i postigao 31 gol kao ključni napadač visine 200 centimetara. Draftovan je 2009. godine kao 35. izbor drafta, nakon što je igrao za North Adelaide u SANFL-u, a prethodno za Eastern Ranges i klub Labrador u Kvinslendu. Debitovao je u četvrtoj rundi sezone 2010. protiv Geelonga, a najbolji učinak postigao je krajem te sezone - četiri gola protiv Ričmonda.

Bivši saigrač i televizijski komentator Kejn Korns je na društvenoj mreži X napisao da je reč o "pravoj tragediji".

- Briljantan i brižan saigrač koji je uvek imao osmeh na licu. Izgradio je uspešan biznis i delio posebno prijateljstvo. Srce mi je uz njegovu porodicu - poručio je Korns.

Stjuart je 2016. godine u intervjuu otvoreno govorio o borbi sa depresijom nakon završetka karijere, kada je izgubio fudbalski angažman, ostao bez posla i doživeo lične teškoće.