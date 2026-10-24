Partizan je doživeo još jedan poraz u Superligi i ostali su na 11 bodova u zoni ispadanja.

Već neko vreme se priča da li je vreme da Saša ilić podnese ostavku na mesto trenera Partizana, kako bi ekipa reagovala i izašla iz krize.

On je to već radio dva puta, ali je ostajao na nagovor navijača i uprave.

Kako prenosi Sportski Žurnal, oni su kontaktirali Ilića porukom “šta se dešava” na koju je odogovorio kratko:

– Ništa, dosta je, napisao je Ilić.

Kako prenosi isti izvor, uprava kluba će u nedelju imati sastanak sa Sašom Ilićem gde će konačno biti poznata njegova sudbina.