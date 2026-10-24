Doskorašnji fudbaler Crvene zvezde, a od ovog leta igrač Bolonje Džej Enem uskoro bi mogao da zaigra za reprezaciju, ali ne Holandije, već Nigerije.

Napadač Bolonje izrazio je želju da obuče dres Superorlova, a njegovi predstavnici već su stupili u kontakt sa stručnim štabom selektora Erika Sekua Šela.

Enem je rođen u Holandiji, ali zahvaljujući nigerijskom poreklu ima pravo da nastupa za afričku selekciju. Kako dosad nije igrao ni za jednu reprezentaciju, ne postoje prepreke da u budućnosti zaigra za Nigeriju, ukoliko dobije poziv.