Fudbaleri Totenhema pobedili su danas kao gosti Čelsi rezultatom 2:0 u meču osmog kola engleske Premijer lige.

Čelsi je ostao četvrti sa 13 bodova, a Totenhem je sad, posle druge pobede u nizu, 12. sa devet.

Prvu pobedu gostiju na Stamford bridžu posle 2018. godine najavio je golman Čelsija Majk Penders nespretnim autogolom u 77. minutu.

Tri minuta kasnije domaći ostaju sa igračem manje, pošto je Kol Palmer isključen zbog drugog žutog kartona.



Pobedu gostiju overio je Matis Tel golom posle soloprodora u 87. minutu.