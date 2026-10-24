Fudbaleri Crvene zvezde su remizirali sa Kopenhagenom u okviru drugog kola ligaške faze Lige konferencije, a duel na stadionu “Rajko Mitić” obeležio je pogodak Vasilija Kostova koji je zvanično izabran za najlepši gol ove takmičarske runde.

Igrao se 41. minut kada su crveno-beli stigli do drugog gola na meču. Vasilije Kostov je uputio snažan udarac sa ivice kaznenog prostora, a lopta se od prečke odbila u mrežu danskog tima za veliku radost na tribinama.

Prestižno priznanje predstavlja još jednu veliku potvrdu potencijala Vasilija Kostova.