Crvena zvezda zauzela je visoko deseto mesto na globalnoj listi u oblasti razvoja fudbalera, pokazuju podaci najnovijeg istraživanja renomirane Međunarodne fudbalske opservatorije CIES.

Nakon detaljne analize izračunat je indeks od 74.1, čime je potvrđen plasman u samom vrhu svetskog fudbala kada je u pitanju rad sa mlađim kategorijama i proizvodnja igrača za seniorski nivo.

CIES je u ovo obimno istraživanje uključio klubove iz 49 najjačih fudbalskih liga širom sveta. Na prvom mestu rang-liste nalazi se portugalska Benfika sa indeksom 101.3, dok drugo i treće mesto zauzimaju argentinski velikani River Plejt (97.6) i Boka Juniors (96.7).

Među deset najboljih u ovoj kategoriji našli su se i evropski giganti poput Ajaksa, Barselone, Spotinga iz Lisabona i Real Madrida, dok je Crvena zvezda pozicionirana na desetom mestu.

Pomenuti plasman predstavlja zvaničnu potvrdu učinka i produktivnosti omladinskog pogona kluba iz Ljutice Bogdana. Statistika CIES-a uzima u obzir broj igrača poniklih u akademiji koji nastupaju na visokom nivou profesionalnog fudbala, čime je izmeren direktan uticaj na evropskom i svetskom tržištu.