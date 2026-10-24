Ostin Rivs postigao je 28 poena uz devet asistencija, dok je Voker Kesler utakmicu završio sa 22 poena i šest blokada.

Luka Dončić doprineo je trijumfu sa 23 poena, ali je imao i 11 izgubljenih lopti, što mu je najslabiji učinak u tom segmentu u dosadašnjoj karijeri. Prednost Lejkersa u završnici se istopila na šest poena, ali su Rivs i Kesler važnim potezima obezbedili pobedu svom timu.

Lejkersi su tako stigli do devetog trijumfa u poslednjih 13 međusobnih duela sa gradskim rivalom.

U ekipi Klipersa najefikasniji je bio Darijus Garland sa 26 poena i šest asistencija. Bruk Lopez, 38-godišnji rezervni centar, postigao je 22 poena, od čega 15 u prvom poluvremenu. Ipak, Klipersi nisu uspeli da nadoknade čak 26 izgubljenih lopti.

Rui Hačimura, koji je prethodne tri i po sezone proveo u Lejkersima, postigao je 16 poena i uhvatio šest lopti u povratničkom nastupu protiv bivšeg kluba.

Lejkersi su imali šestoricu igrača sa najmanje 13 postignutih poena, a novajlija Zajer Vilijams doprineo je pobedi sa 14 poena.