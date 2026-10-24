Alperen Šengun predvodio je pobednički tim sa 29 poena, sedam skokova i sedam asistencija, dok je Viktor Vembanjama u poraženom sastavu ostvario dabl-dabl učinak sa 25 poena i 13 skokova.

Hjuston je tokom većeg dela utakmice imao prednost, ali su Sparsi u neizvesnoj završnici uspeli da preokrenu rezultat i dođu u priliku da izbore produžetak.

Najdramatičniji trenutak dogodio se u poslednjim sekundama. Pri rezultatu 112:110 za Hjuston, San Antonio je imao napad za izjednačenje, ali je Amen Tompson blokirao pokušaj Vembanjame. Fred Vanvlit je potom pogodio oba slobodna bacanja i potvrdio pobedu Roketsa.

Šengun je bio najefikasniji igrač, a značajan doprinos pobedničkom timu dali su i Amen Tompson i Kevin Durent, koji su postigli po 20 poena. Tompson je uz to imao deset skokova, četiri asistencije i po dve ukradene lopte i blokade, dok je Durent zabeležio šest asistencija.

Bogdan Bogdanović je postigao tri poena i jedan skok za 12 minuta na terenu.

U ekipi San Antonija, pored Vembanjame, istakao se Dilan Harper sa 20 poena, dok je Diaron Foks postigao 19 poena i upisao devet asistencija.

Hjuston je došao do druge pobede u isto toliko utakmica na početku sezone, dok je San Antonio pretrpeo drugi poraz.