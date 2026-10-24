Skoti Barns bio je najefikasniji sa 28 poena i 14 skokova, dok je Ar Džej Baret dodao 23 poena.
Toronto je od početka kontrolisao utakmicu i u drugoj četvrtini stekao 17 poena prednosti. Vašington je uspeo da se vrati u meč, ali su gosti u završnici odbili nalet domaćina i sačuvali prednost.
Barnsu je podršku pružio Baret sa 23 poena, dok je Kavaj Lenard postigao 16. Imanuel Kvikli doprineo je pobedi sa 12 poena i šest asistencija.
Reptorsi su posebno bili uspešni u igri pod košem, gde su postigli 52 poena, naspram 32 Vašingtona. Imali su i veliku prednost u skoku u napadu sa čak 19:6, dok su domaćini izgubili 23 lopte.
Vašington je tokom treće četvrtine uspeo da priđe na samo poen zaostatka, nakon serije 9:0. U poslednjih 12 minuta Toronto je ušao sa vođstvom 81:77, a potom dobio i završnu deonicu rezultatom 31:25.
Trej Jang bio je najbolji u ekipi Vašingtona sa 22 poena i 12 asistencija, dok je Tre Džonson ubacio 20. Entoni Dejvis, koji je u prvoj utakmici sezone postigao 34 poena, ovoga puta je zaustavljen na devet, uz šut iz igre 3/12.
Toronto će u narednom meču gostovati kod Minesote, dok Vašington u subotu očekuje duel sa Čikagom.
NBA, rezultati:
Boston – Njujork Niks 107:103
Šarlot – Atlanta 81:128
Indijana – Dalas 105:121
Orlando – Minesota 93:115
Vašington – Toronto 102:112
Majami – Detroit 111:128
San Antonio – Hjuston 110:114
Juta – Nju Orleans 120:119
Golden Stejt Voriors – Memfis 108:111
Los Anđeles Lejkers – Los Anđeles Klipers 125:117
Sakramento – Portland 120:128
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