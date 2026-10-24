Skoti Barns bio je najefikasniji sa 28 poena i 14 skokova, dok je Ar Džej Baret dodao 23 poena.

Toronto je od početka kontrolisao utakmicu i u drugoj četvrtini stekao 17 poena prednosti. Vašington je uspeo da se vrati u meč, ali su gosti u završnici odbili nalet domaćina i sačuvali prednost.

Barnsu je podršku pružio Baret sa 23 poena, dok je Kavaj Lenard postigao 16. Imanuel Kvikli doprineo je pobedi sa 12 poena i šest asistencija.

Reptorsi su posebno bili uspešni u igri pod košem, gde su postigli 52 poena, naspram 32 Vašingtona. Imali su i veliku prednost u skoku u napadu sa čak 19:6, dok su domaćini izgubili 23 lopte.

Vašington je tokom treće četvrtine uspeo da priđe na samo poen zaostatka, nakon serije 9:0. U poslednjih 12 minuta Toronto je ušao sa vođstvom 81:77, a potom dobio i završnu deonicu rezultatom 31:25.

Trej Jang bio je najbolji u ekipi Vašingtona sa 22 poena i 12 asistencija, dok je Tre Džonson ubacio 20. Entoni Dejvis, koji je u prvoj utakmici sezone postigao 34 poena, ovoga puta je zaustavljen na devet, uz šut iz igre 3/12.

Toronto će u narednom meču gostovati kod Minesote, dok Vašington u subotu očekuje duel sa Čikagom.

NBA, rezultati:

Boston – Njujork Niks 107:103

Šarlot – Atlanta 81:128

Indijana – Dalas 105:121

Orlando – Minesota 93:115

Vašington – Toronto 102:112

Majami – Detroit 111:128

San Antonio – Hjuston 110:114

Juta – Nju Orleans 120:119

Golden Stejt Voriors – Memfis 108:111

Los Anđeles Lejkers – Los Anđeles Klipers 125:117

Sakramento – Portland 120:128