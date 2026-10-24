Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu u sedmom kolu Evrolige u grotlu Arene posle produžetka, rezultatom 85:82, trojkom Alesandra Pajole u finišu.

Ovim trijumfom su se crno-beli izjednačili za večitim rivalom i imaju skor od četiri pobede i tri poraza.

Ali, junak beogradskih crno-belih je definitivno prvi čovek tima, lider kakav se dugo neće pojaviti u Humskoj - Karlik Džons.

Organizator igre Partizana ubacio je 26 poena uz pet asistencija i indeks 28.

Pre Pajoline odlučujuće trojke, pogodio je i reprezentativac Južnog Sudana za tri i tako izjednačio rezultat na 82:82, a onda je Italijan trojkom "zapalio" Arenu i doneo parnom valjku veliki trijumf.

Postoje večeri u kojima se košarka pretvara u nešto mnogo više od igre. Večeri u kojima se ispisuju stranice istorije, a dvorana pretvara u grotlo emocija.

Upravo takvu noć priredio je Karlik Džons, sjajni plejmejker Partizana, koji je svojim majstorstvom i hladnokrvnošću ponovo natopio crno-bele boje slavom u večitom derbiju.

Kada se meč lomio, kada je pritisak dostizao tačku ključanja, a svaka lopta bila teška kao tona - na scenu je stupio on.

Čovek sa osmehom, ali i sa čeličnim živcima. Dok je buka sa tribina bila sve jača i jača, Karlik je ostao potpuno miran, pretvarajući svaki dribling u poeziju, a svaku odbranu u nemalu glavobolju za protivnika.

Nije ovo samo priča o poenima, asistencijama i ključnim šutevima koji su kidali mrežicu.

Ovo je priča o liderstvu. Džons je u najvažnijim trenucima preuzeo odgovornost koju samo retki, istinski šampioni smeju i mogu da ponesu. Pokazao je srce koje je veće od hale, dokazavši da pravi heroji ne nose plašt - oni nose dres sa grbom Partizana i vode tim onda kada je najteže.

Sinoćni derbi još jednom je pokazao zašto se košarka voli.

A Karlik Džons je ispisao još jednu epizodu u rangu legendarnih partija o kojima će se pričati u danima koji dolaze.

Delije i Grobari pamte heroje, a Karlik je svoje ime zlatnim slovima urezao u još jednu veliku pobedu crno-belih.