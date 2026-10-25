Reprezentativni štoper Srbije Miloš Veljković nije u planovima trenera Crvene zvezde Alberta Rijere.

Prema navodima "Sportkluba", Veljković je definitivno precrtan i očekuje se njegov raniji odlazak, pošto ima ugovor do kraja sledeće sezone.

Miloš Veljković je poslednji put u važnim utakmicama bio u startnoj postavi protiv Viktorije Plzenj, nakon čega je sve više padao u drugi plan.

Podsetimo, već je potvrđeno da i dvojica najiskusnijih – Aleksandar Katai i Mirko Ivanić – neće još dugo ostati u klubu, usled sve manje minutaže, a ugovor im traje do kraja sezone, kada će verovatno i napustiti Marakanu. Oni nisu igrali ni protiv Kopenhagena u Ligi konferencija.

Rijera je već nedugo po dolasku u klub tokom leta najavio da već razmišlja o ekipi za Ligu šampiona sledeće sezone, u kojoj definitivno nema mesta za najiskusnije domaće fudbalere.

Inače, za Veljkovića već postoji interesovanje od strane Šangaj Šenhue, koju predvodi Vladan Milojević, kao i sa Arapskog poluostrva.