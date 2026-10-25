Nikola Jokić je sa 35 poena, 15 skokova i 10 asistencija predvodio domaći tim do preokreta.

Jokić je osam od svojih 35 poena postigao u produžetku, a ostvario je i 199. tripl-dabl u regularnom delu NBA sezone. Ispred njega je sada samo Rasel Vestbruk, koji je karijeru završio sa 209 tripl-dablova.

Najefikasniji u redovima Denvera bio je Džamal Mari sa 42 poena. Važnu ulogu imao je i ruki Trevon Brejzil, koji je u svom prvom meču na domaćem terenu za Nagetse postigao 17 poena, od čega sedam u produžetku.

Denver je u dodatnih pet minuta igre preuzeo kontrolu nad utakmicom, a Brejzil je na minut i 25 sekundi do kraja pogodio trojku iz ugla za prednost Nagetsa od 133:129.

Nagetsi su u meč ušli oslabljeni. Zbog povreda nisu nastupili Kem Džonson i Alfa Dijalo, dok su van tima i dalje Džulijan Stroter i Spenser Džons.

U ekipi Nju Orleansa najefikasniji je bio Trej Marfi Treći sa 26 poena, Dižonte Mari je dodao 22, dok su Zajon Vilijamson i Derik Kvin postigli po 17.

Za Pelikanse je ovo bio treći poraz u isto toliko utakmica od početka mandata novog trenera Džamala Mozlija.

Nju Orleans je odlično otvorio meč i prvo poluvreme završio sa čak 65,9 odsto uspešnosti šuta, uz prednost od 23 poena. Denver je uspeo da smanji zaostatak na 16 poena, ali su Pelikansi ponovo podigli razliku na 19 pred poslednju četvrtinu.

Usledila je velika serija domaćina. Trojkama su Denveru doprineli Mari i Jokić, Eron Gordon je zakucavanjem iz kontranapada dodatno podigao domaću publiku, a Nagetsi su u samom finišu dobili priliku da preuzmu vođstvo.

Sedamnaest sekundi pre kraja Marej je izveo tri slobodna bacanja i pogodio dva, čime je izjednačio rezultat i izborio produžetak. U dodatnih pet minuta Jokić i Brejzil su predvodili Denver do preokreta i pobede.

NBA liga, rezultati:

Klivlend - Bruklin 125:121

Filadelfija - Milvoki 127:116

Čikago - Vašington 120:124

Dalas - San Antonio 106:122

Denver - Nju Olreans 141:135 (posle produžetka)

Atlanta - Hjuston 114:121

Finiks - Golden Stejt 131:122