Najveća utakmica klupskog fudbala, ne računajući, naravno, finale Lige šampiona, dobija 265. čin na svim frontovima i daje šansu i „španskim unionistima“ i „katalonskim separatistima“, kako političari krste žestoke suparnike, da povedu u pobedama. Skor je, verovali ili ne - 106:106!

Barselona, lider La Lige, ulazi u 193. prvenstveni El klasiko na „Nou kampu“ (21.00) s ciljem da obori rekord star 58 godina koji trenutno deli upravom s najvećim rivalom. Real je 1968/69. nanizao devet pobeda, koliko Katalonci imaju od starta ove sezone.

Ekipa Hansija Flika je, doduše, na usijanom „Parku prinčeva” u Parizu - dočekala ju je brutalna koreografija u vidu krvnika iz „Ulice strave i brestova“ koji testeriše Barsin grb! - doživela poraz, prvi ove jeseni.

- Razgovarali smo, analizirali utakmicu, mnogo toga smo uradili dobro, ali postoje situacije koje moramo da popravimo. Ovo je dobra prilika da napredujemo i stavimo sebe u iskušenje - poručuje trener Barselone, koji ne može da računa na povređene Olma, Kundea, Garsiju...

Spremni su, kaže, za najbolji meč koji fudbal može da ponudi.

- Ceo svet će gledati El klasiko. Možete da osvojite tri boda, ali utakmica znači mnogo više od toga. Jedva čekamo početak.

Pohvalio je Real rečima da je „veliki klub koji ima sjajne igrače i odličnog trenera“.

- Moramo da budemo oprezni i spremni. Madriđani su jedan od najboljih timova na prekidima. Fizički su veoma snažni. Trenirali smo za takve situacije. Kolegu Murinja veoma poštujem. Kad toliko godina radite kao trener i ostvarite toliko uspeha, to pokazuje kakva ste veličina - dodao je Nemac, uz naglasak da ima poverenje u sudije.

Za razliku od Barse, koja ima maksimalnih devet bodova, Real je doživeo dva kiksa i zaostaje šest koraka. Poraz na „Nou kampu“ bi još više umanjio šanse u šampionskoj trci.

- Navikli smo da ljudi hvale Barselonu, a nas kritikuju. Oni koji su pre nedelju dana mislili da Barselona može da nas deklasira, ne verujem da su promenili mišljenje. Kod nas ide nabolje, postižemo golove, dobro izgledamo, ali smo daleko od gotovog proizvoda - rekao je strateg „kraljeva“ Žoze Murinjo, i istakao da ga ne zanima ime sudije.

Portugalac će prvi put posle 13 godina predvoditi Real u El klasiku, a posle ubedljivog trijumfa nad Lajpcigom u Ligi šampiona.

- Spremili smo sve, o planovima i strukturi ekipe ne govorim. Mudri ste, ali nisam ni ja glup. Jamal je veliki igrač, a velike treba poštovati. Međutim, jedno je poštovati, a drugo menjati planove. To nećemo uraditi ni zbog njega ni zbog bilo koga drugog s ogromnim kvalitetom - uverava Murinjo, koji nema na raspolaganju Vinisijusa (odrađuje suspenziju posle crvenog kartona), ni odranije povređene Rodriga, Mendija...

A Lamin Jamal će dan posle El klasika put Londona na dodelu „Zlatne lopte”. I to privatnim avionom koji je navodno već iznajmio, što navodi na zaključak da je uveren u dobijanje nagrade. Mladi Španac je svakako glavni kandidat uz Harija Kejna, napadača Bajerna, te današnjeg rivala Kilijana Mbapea koji se nada nagradi.

Jamal, o kome je nedavno Fati Vaskez otkrila pikanterije, planira da povede članove porodice, prijatelje, saradnike... dok će ostatak Barselonine delegacije putovati drugim privatnim letom na kojem će biti ostali nominovani igrači katalonskog kluba.

OČEKIVANI SASTAVI

BARSELONA: Garsija - Espart, Kubarsi, Martin, Kanselo - Fermin, Rodri, Pedri - Jamal, Rafinja, Gordon.

REAL: Kurtoa - Valverde, Konate, Hujsen, Kukurelja - Kamavinga, Čuameni - Guler, Belingem, Diomande - Mbape.