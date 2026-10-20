Nema skromnosti kada govori Kilijan Mbape. Na kraju krajeva, i ona bi bila lažna, jer neko ko ne veruje za sebe da je najbolji, nikada ne bi bio u konkurenciji za Zlatnu loptu.

Jedan od favorita je Mbape, zajedno sa Laminom Jamalom, i biće vrlo zanimljivo videti ko će dobiti najprestižniju individualnu nagradu u fudbalu.

Francuz je govorio za “Onze Mondial”, ne samo o tome, već o svemu što prolazi kroz karijeru.

"Kada želiš da uradiš velike stvari, ne možeš da uđeš u neku situaciju razmišljajući da drugi mogu da budu bolji od tebe. Time bi sam sebe ograničio i postavio prepreku. To je moj način razmišljanja i uvek pokušavam da nadmašim sebe, govoreći sebi da, ako neko može to da uradi, onda sam to ja", rekao je Mbape i dodao da jeste kritičan:

"Ne možeš toliko dugo da budeš konstantan igrač ako ne razmišljaš, ne preispituješ se i ne sumnjaš u sebe. Sumnja je veoma važna jer te tera da ideš dalje i ne dozvoljava ti da se zadovoljiš onim što si već postigao."