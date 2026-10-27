Kilijan Mbape nije uspeo da osvoji Zlatnu loptu, a samo dan posle ceremonije suočio se sa problemom koji bi mogao skupo da ga košta. Drugo mesto u izboru za najboljeg fudbalera sveta nije mu donelo utehu, pošto je zbog jednog snimka iz emisije The Bridge izazvao buru u Kini i ostao bez saradnje sa dve velike kompanije.

Dongpeng i Mengniu odlučili su da prekinu poslovne veze sa napadačem Reala pošto je na društvenim mrežama počeo da kruži snimak u kojem se Mbape šali na račun Mao Cedunga, nekadašnjeg kineskog lidera. Reakcije su bile burne, a jedna od kompanija poručila je da neće tolerisati ponašanje koje smatra uvredljivim za nacionalna osećanja.

"Naša kompanija se odlučno protivi svakom ponašanju koje vređa nacionalna osećanja i u tom pogledu primenjuje politiku nulte tolerancije. Sa trenutnim dejstvom prekidamo svaku saradnju sa Kilijanom Mbapeom", saopštio je Dongpeng, veliki kineski proizvođač pića, prenela je agencija Frans pres.

Povod za čitavu priču bio je razgovor o mimovima koji se prave na račun francuskog fudbalera. Mbape je otkrio da mu je posebno zabavna montaža u kojoj je njegovo lice postavljeno preko lika Mao Cedunga, nekadašnjeg kineskog vođe.

"Moj omiljeni mim o meni? Onaj u kojem moje lice stave na kineskog diktatora, Mao Cedunga. To me stvarno zasmejava, stalno ga koristim sa prijateljima", izjavio je Mbape u emisiji The Bridge.