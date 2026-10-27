Košarkaši Partizana u sredu gostuju Asvelu u Lionu, u okviru osmog kola Evrolige, a francuski tim mogao bi da ima problema sa sastavom zbog povreda nekoliko igrača.

Asvel je u prethodnom kolu domaćeg prvenstva pobedio Nansi sa 78:74, ali je na tom susretu bio oslabljen. Trener Toni Parker potvrdio je da Matis Dosu-Jovo, koji ima povredu prepone, i Žuan Begaran nisu bili na raspolaganju ekipi. Razlog Begaranovog odsustva nije poznat, a on već neko vreme ne igra.

Pored njih, protiv Nansija nisu nastupili ni Taj-taj Vašington, Dejvid Lajti i Majls Kejl. Njihov izostanak sa prethodne utakmice ostavlja mogućnost da budu spremniji za duel sa crno-belima, ali još nije poznato na koje će igrače Parker moći da računa.

Ni Partizan neće biti kompletan u Francuskoj. Karlik Džons je odmarao u prethodnom meču, dok Derek Vilis, Tonje Džekiri i Vanja Marinković neće biti u sastavu za gostovanje Asvelu.