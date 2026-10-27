Hjuston Roketsi savladali su Atlanta Hokse rezultatom 120:110, a Bogdan Bogdanović nije imao tako zapaženu ulogu na parketu.

Srpski reprezentativac koji je ovog leta došao u redove Hjustona proveo je tek 11 minuta na parketu i za to vreme uspeo da ubeleži svega pet poena, dodao je i dva skoka i jednu asistenciju.

Jasno su podeljene uloge u timu Roketsa, a definitivno najveće imaju Alperen Šengun i Kevin Durent. Turski košarkaš bio je na pragu tripl-dabl učinka. Imao je 29 poena, dodao je i po devet asistnecija i skokova. Durent kao veteran igra sjajno, imao je 22 poena i devet skokova.

Hjuston je fenomenalno ušao u sezonu. Nema poraz u prve četiri utakmice sezone i deluje da će biti tim koji će definitivno igrati plejof ove sezone.