Crvena zvezda bi u nastavku sezone trebala da bude jača za Kristijana Koloka.

Kamerunski centar bi trebao da debituje u meču protiv Makabija u utorak, a u razgovoru sa novinarima je otkrio šta je presudilo da dođe u Beograd.

– Razgovarao sam sa trenerom, znam istoriju ovog kluba, a imam i prijatelje koji su ranije igrali ovde, pa sam pričao sa njima, i rekli su mi kako navijači vole tim i grad, kako prigrle košarku. Bilo je to to, razgovor sa trenerom i način na koji igraju, to mi se baš sviđa, istakao je Koloko.

Presudio je razgovor sa trenerom Navarom.

– Rekao mi je šta mu treba od mene, znam šta mogu da donesem ovom timu. Sviđa mi se, sviđa mi se to što mi je rekao.

Pričao je i sa prijateljima, a posebno je na njega uticao ljubimac Delija Kvinsi Miler.

– On mi je kao stariji brat, pa sam malo pričao sa njim o tome. I Karlo Matković. On nije igrao ovde, ali zna šta se dešava. Rekao mi je samo dobre stvari o gradu, o ljudima ovde, zaključio je Koloko.