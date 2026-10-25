Predsednik Crvene zvezde Željko Drčelić oštro je kritikovao kvalitet suđenja u regionalnom takmičenju i pozvao rukovodstvo ABA lige da hitno reaguje.

Prvi čovek kluba sa Malog Kalemegdana je postavio pitanje kuda vodi aktuelna situacija, o čemu je posle meča Partizana i Spartaka govorio i Vlada Jovanović.

- Ne znam kome i čemu služi ovako loše suđenje na gotovo svim utakmicama ABA lige. Ne mislim da je reč o namernim greškama, već o ogromnom neznanju i nedostatku kvaliteta. Od početka nove sezone gotovo da nije odigrana utakmica na kojoj je suđenje bilo na zadovoljavajućem nivou. Kome ovakva situacija ide u prilog, zaista mi nije jasno - poručio je Drčelić za Meridian sport.

Prvi čovek crveno-belih smatra da je krajnje vreme da se odgovorni u regionalnom takmičenju ozbiljno pozabave problemom koji, prema njegovim rečima, iz kola u kolo postaje sve izraženiji.

- Predsedništvo ABA lige, zajedno sa gospodinom Perezom, mora ozbiljno da se zapita može li se ovako nastaviti i kakve posledice ovakvo suđenje ostavlja po ugled i regularnost takmičenja. Mi smo pobedili u tri utakmice, ali ovde nije reč o pobedama i porazima. Ovde je reč o regularnosti takmičenja, kredibilitetu lige i jednakim uslovima za sve klubove.

Drčelić je posebno kritikovao kvalitet sudijskog kadra, ali i sistem kontrole i ocenjivanja arbitara.

- Nažalost, veliki broj sudija koje dele pravdu u ABA ligi jednostavno nije dorastao ovom rangu takmičenja. Čast izuzecima, ali oni se, nažalost, mogu prebrojati na prste jedne ruke. Posebno zabrinjava činjenica da se sudijama dodeljuju nerealno visoke prelazne ocene, dok je svima koji prate košarku jasno da svedočimo možda i najlošijem suđenju u istoriji ABA lige.

Predsednik Crvene zvezde naglašava da postoji veliki nesklad između kvaliteta klubova koji nastupaju u ABA ligi i nivoa sudijskih odluka na parketu.

- Podsetiću da u ABA ligi nastupaju tri evroligaša i još pet klubova koji učestvuju u različitim evropskim takmičenjima. To dovoljno govori o kvalitetu i ozbiljnosti lige. Međutim, nivo suđenja ne prati kvalitet klubova i igrača. Naprotiv, često deluje kao da se sudi u nekoj potpuno neafirmisanoj košarkaškoj ligi, a ne u jednom od najznačajnijih regionalnih takmičenja u Evropi. Utisak je da 80 odsto sudija ne zna pravila.

Na kraju, Drčelić je uputio jasnu poruku čelnicima ABA lige, uz zahtev da se problemi u sudijskoj organizaciji više ne ignorišu.

- ABA liga mora da ima suđenje dostojno svog ugleda, kvaliteta i značaja. Ovo više nije pitanje pojedinačnih grešaka, već ozbiljan problem koji zahteva hitnu reakciju odgovornih ljudi. Ako želimo ozbiljnu ligu, moramo imati i ozbiljno suđenje. U suprotnom, dovodimo u pitanje smisao i regularnost čitavog takmičenja - zaključio je Željko Drčelić.