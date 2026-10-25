Antoneli, koji u Ostinu može da obezbedi titulu, ostvario je vreme od 1:34,035 minuta.



On je za 0,179 sekundi bio brži od vozača Red Bula Maksa Verstapena, dok je drugi bolid Red Bula sa Isakom Hadžarom završio na trećem mestu sa 0,215 sekundi zaostatka.



Četvrto i peto vreme imali su vozači Ferarija, Šarl Lekler i Luis Hamilton, dok je šesti bio drugi vozač Mercedesa Džordž Rasel.



Iza njih sledi dvojac Meklarena, Oskar Pjastri i Lando Noris, dok su deveto i deseto vreme imali vozači Rejsing Bulsa Arvid Lindblad i Lijam Loson.



Lindblad, ipak, neće startovati sa devetog mesta pošto je kažnjen sa pet pozicija, pa će vozač Alpine Pjer Gasli sutra na startu biti deseti.



Trka za Veliku nagradu SAD vozi se u nedelju od 21.00.