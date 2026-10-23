Rus koji se već nekoliko godina bori pod zastavom Srbije i bokser koji je ušao u istoriju našeg sporta kao prvi koji je našoj zemlji doneo medalju na Svetskom prvenstvu, kada je na SP-u u Beogradu 2021. godine osvojio bronzu, a malo je falilo da medalja bude i sjajnija, ponovo ulazi u profesionalni ring.

On će 20. novembra imati svoju jubilarnu, 10. profesionalnu borbu, a u dosadašnjih devet ima skor od osam pobeda (šest nokautom) i jednog poraza.

Jedini poraz Mirončikov je doživeo u svojoj poslednjoj borbi, kada je u Rusiji poražen od Džambulata Bižmanova za privremenu IBF evropsku titulu u super srednjoj kategoriji.

Protivnik Mirončikova biće poznat uskoro, a borba će trajati osam rundi.

Podsetimo, na Balkan Boxingu 14 videćemo borbu za WBO Inter-Continental pojas, za koji će se boriti Milorad Mićko Žižić i Kolumbijac Huan Narvaez.

Takođe, na ovom spektaklu boriće se i dva srpska boksera čiji međusobni meč čeka čitava Srbija: Jovan Nikolić i Almir Memić. I njihovi rivali biće poznati uskoro.

Boriće se i Aleksandar Konovalov, po mnogima najbolji amaterski kik-bokser svih vremena u kategoriji do 70 kilograma. Ovo će mu biti peti profesionalni boks-meč, a u sva četiri prethodna meča pobedio je nokautom.

U Budvi će se boriti i Marko Marić, koji se nedavno vratio na pobednički kolosek. Ovo će mu biti 10. profesionalna borba, a do sada ima skor od osam pobeda i jednog poraza.

Karte za ovaj događaj u Mediteranskom sportskom centru Budva već su puštene u prodaju i mogu se kupiti na sajtu Etiketing.me po ceni od 10 evra, a prihod od ulaznica biće preusmeren u humanitarne svrhe.