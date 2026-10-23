Mladi defanzivac Strahinja Baucal potpisao je novi ugovor sa Crvenom zvezdom do 2029. godine.

Ova vest dolazi samo dan nakon remija crveno-belih sa Kopenhagenom (2:2) u okviru Lige konferencije.

- Mnogo mi je drago što sam produžio ugovor sa Crvenom zvezdom. Siguran sam da će mi ukazano poverenje biti samo podstrek da radim još jače i nadam se da ću opravdati očekivanja - rekao je Baucal.

Baucal je rođen 17. oktobra 2009. godine, a u Zvezdu je stigao u avgustu 2024. godine i od tada nastupa u mlađim kategorijama crveno-belih.

Prethodne sezone nastupao je za kadetsku selekciju, dok ove sezone igra na poziciji štopera u omladinskom timu crveno-belih. Mladi defanzivac je ove takmičarske godine zabeležio i debi za seniorski tim Grafičara.