Nekadašnji napadač Čukaričkog bio je jedan od zapaženijih pojedinaca u pobedi Anderlehta protiv poljske Jagjelonije (3:0), u trećem kolu Lige Evrope, a tamošnji mediji posebno su istakli njegov golgeterski instinkt

Devetnaestogodišnji fudbaler postigao je vodeći pogodak u 22. minutu, pokazavši izuzetnu snalažljivost u kaznenom prostoru. Iako se u završnici akcije okliznuo, uspeo je da zadrži kontrolu nad loptom i vrhom kopačke savlada protivničkog golmana.

Belgijski portal „Valfut“ posebno je pohvalio način na koji je Cvetković reagovao u toj situaciji, ističući njegovu prisebnost, snalažljivost i izražen golgeterski instinkt.

Slične pohvale stigle su i od portala „Voetbalkrant“, koji je srpskom napadaču dodelio ocenu sedam za nastup protiv poljskog predstavnika.

„Tipičan Cvetkovićev gol - oportunistički, iz neposredne blizine. Napadač je neprestano bio u pokretu i unosio nemir u protivničku odbranu, iako ponekad previše insistira na tome da sve reši sam. Ali, i to je deo njegove igre“, navodi se u analizi belgijskog portala.

Novinari su posebno istakli njegovo kretanje bez lopte i sposobnost da se nađe na pravom mestu u pravom trenutku. Upravo te karakteristike omogućile su mu da iskoristi grešku protivničke odbrane i otvori put Anderlehtu ka važnoj evropskoj pobedi.

Cvetković je na terenu proveo 77 minuta, a njegov pogodak imao je veliki značaj za belgijskog velikana, koji je stigao do prve pobede u ovosezonskoj Ligi Evrope.

Mladi napadač nastavlja da potvrđuje ogroman potencijal koji je pokazivao još u dresu Čukaričkog, u čijoj je omladinskoj školi ponikao i za čiji je prvi tim debitovao sa samo 15 godina. Sjajne partije u belo-crnom dresu preporučile su ga Anderlehtu, a u međuvremenu je postao i seniorski reprezentativac Srbije.