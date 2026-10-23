Miroslav Prelević je igrao za Crvenu zvezdu od 1957. do 1962, debitovao je na večitom derbiju 17. aprila 1957. Za crveno-bele je odigrao 89 utakmica i postigao 255 poena.

Prelević je sedamdesetih godina bio tehniko tima koji je 1972. osvojio titulu i igrao finale Kupa Radivoja Koraća, a dve godine kasnije osvojio jedini Zvezdin evropski trofej – Kup pobednika kupova. Jedno vreme je bio i član Komisije za takmičenje KS Jugoslavije.

Kao pomoćnik direktora Beogradskog sajma pomagao je brojne sportske organizacije, a sredinom devedesetih bio je i osnivač sportskog nedeljnika As.

Vreme i mesto sahrane Miroslava Prelevića biće naknadno objavljeni.