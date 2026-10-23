Košarkaši Žalgirisa vratili su u svoje redove Kinana Evansa, a klub iz Kaunasa ozvaničio je dolazak američkog beka u petak

Tridesetogodišnji košarkaš potpisao je ugovor sa litvanskim timom tokom leta, ali je odmah prosleđen na pozajmicu u London Lajonse, gde je započeo novu sezonu. Sada će ponovo imati priliku da zaigra za Žalgiris u Evroligi, a razlog povratka je povreda Najdžela Vilijams-Gosa.

Evans je prethodno nosio dres litvanskog kluba u sezonama 2022/23. i 2023/24, ostavivši značajan trag u Kaunasu.

Njegov prvi mandat u Žalgirisu prekinule su dve teške povrede, nakon čega je prešao u Olimpijakos. Sa grčkim klubom osvojio je Evroligu prošle sezone, ali je veći deo takmičarske godine proveo van terena oporavljajući se od povrede Ahilove tetive.

Za London Lajonse odigrao je četiri utakmice u Evrokupu ove sezone, uz prosek od 11,8 poena i 2,8 asistencija po meču, kao i indeks korisnosti od 9,5.