Razlog za sankciju je skandalozan komentar koji je košarkaš pre nekoliko dana objavio na društvenim mrežama.

Nakon sporne objave, Dorsi nije nastupio u evroligaškom okršaju protiv Barselone protekle sedmice i bio je sklonjen iz trenažnog procesa tima pred mečeve sedmog kola. Rukovodstvo kluba pozvalo je košarkaša da pruži zvanično objašnjenje za svoje ponašanje.

Iako se, prema ranijim saznanjima, bek već izvinio za svoje postupke, iz Olimpijakosa su i zvanično potvrdili odluku o suspenziji u trajanju od narednih trideset dana. Ta suspenzija znači da neće nastupiti za atinske crveno-bele ni u duelu protiv Zvezde koji je na programu 6. novembra u "Dvorani Mira i Prijateljstva".

U isto vreme, grčki šampion je ozvaničio i angažovanje iskusnog 30-godišnjeg krilnog igrača Džona Končara, koji u svojoj karijeri ima NBA iskustvo nastupajući za Memfis Grizlise i Juta Džez.

Ko je Džon Končar?

Univerzalac koji sa uspehom pokriva pozicije beka i niskog krila privukao je veliku pažnju domaće javnosti kada se saznalo za njegovo poreklo. Priča o potencijalnom pozivu za reprezentaciju Srbije („orlove“) pokrenuta je čim je otkriveno da ima srpsku krv, ali ta opcija nikada nije konkretizovana.

Pre nekoliko godina i Hrvatska je razmatrala opciju njegove naturalizacije, međutim ni od toga nije bilo ništa, pa Končar na kraju nije zaigrao ni za jedan nacionalni tim. Inače, njegov deda po ocu bio je Srbin koji je iz Jugoslavije emigrirao u Čikago, dok sa majčine strane vuče češke i mađarske korene.