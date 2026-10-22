Pored Helsinkija, kandidat za domaćina Evropskog prvenstva bio je i Brisel.

Ovo će biti četvrti put da se Evropsko prvenstvo u atletici održava u glavnom gradu Finske - nakon izdanja iz 1971, 1994. i 2012. godine - čime Helsinki postaje grad koji je najčešće bio domaćin ovog takmičenja.

Evropsko prvenstvo u atletici 2030. godine održaće se na Olimpijskom stadionu u Helsinkiju, koji je renoviran 2020.

Predsednik Evropske atletike Dobromir Karamarinov izjavio je da su Helsinki i Finska zasluženo dobili organizaciju Evropskog prvenstva i dodao da očekuje nezaboravan ambijent.

- Sa velikim zadovoljstvom dodeljujemo organizaciju Evropskog prvenstva u atletici 2030. godine Helsinkiju, gradu koji zauzima izuzetno mesto u istoriji našeg sporta. Ovo će biti četvrti put da je Helsinki domaćin ovog takmičenja - više nego bilo koji drugi grad u njegovoj gotovo stogodišnjoj istoriji. To je dokaz trajne strasti Finske prema atletici i njene duboke povezanosti sa ovim sportom - rekao je Karamarinov.

Naredno Evropsko prvenstvo u atletici održaće se u poljskom Hožovu od 3. do 8. juna 2028. godine.