Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Hose Kanjas govorio je o Albertu Rijeri i ambiciji crveno-belih u Ligi konferencije.

Prvo se osvrnuo na svog sunarodnika koji predvodi srpskog šampiona u razgovoru za Meridian sport.

- Španski stručnjaci su taktički i metodološki neverovatno potkovani i spremni, što dokazuje i činjenica da danas vode projekte širom planete i prave rezultate na vrhunskom nivou. Što se Alberta Rijere tiče, on već godinama unazad gradi reputaciju i dokazuje da poseduje ozbiljan kvalitet i moderan, prepoznatljiv model igre. Smatram da se po svom mentalitetu i filozofiji savršeno uklapa u klub kakav je Crvena zvezda. Iskreno se nadam i od srca mu želim da na Marakani ostvari mnogo uspeha - naglasio je nekadašnji prvotimac crveno-belih.

Primarni cilj na Marakani ove sezone bio je novi ulazak u Ligu šampiona, ali su porazi u kvalifikacijama od Hapoela i Viktorije Plzenj preusmerili crveno-bele u Ligu konferencije. Kanjas smatra da igranje u trećem po rangu evropskom takmičenju nikako ne treba posmatrati kao korak unazad, već kao veliku šansu.

- Lično, ja to nikada ne bih okarakterisao kao neuspeh. Jasno je da je Zvezda klub sa ogromnim zahtevima zbog svoje veličine, tradicije i istorije, ali kontinuitet je suština svega – najvažnije je biti u Evropi svake godine. Sada treba ići korak po korak, prolaziti runde jednu po jednu, a kada se već takmičite na tom nivou, zašto ne sanjati i osvajanje evropskog trofeja? - poručio je Kanjas.