Brazilske odbojkašice Gabrijela Gimaraeš - Gabi i Julija Bergman pokušale su da kreiraju idealnu igračicu sastavljenu od najboljih kvaliteta najvećih zvezda svetske odbojke. One su birale po jednu karakteristiku od Melise Vargas, Tijane Bošković i Ekaterine Antropove.

Od Ekaterine Antropove odabrale su snažan i kvalitetan servis, dok su kod Melise Vargas prepoznale izuzetnu fizičku snagu, koja je jedan od zaštitnih znakova njene igre.

Kada je u pitanju Tijana Bošković, Brazilke su se odlučile za njeno odlično razumevanje igre, odnosno visok odbojkaški IQ. Sposobnost da pravovremeno proceni situaciju na terenu i donese odgovarajuću odluku izdvojila se kao kvalitet koji srpsku reprezentativku čini posebnom.

Tako su dobile kombinaciju tri vrhunske osobine - servis Ekaterine Antropove, snagu Melise Vargas i odbojkašku inteligenciju Tijane Bošković.

O izboru brazilskih reprezentativki izvestio je portal Volleyverse.