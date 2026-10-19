Tijana Bošković je otkrila da navija i za Partizan i za Crvenu zvezdu kada igraju mečeve u Evroligi.

- Volim da gledam košarku, posebno Evroligu. Naravno, navijam za srpske klubove, Partizan i Crvenu zvezdu. Kad god igraju u Istanbulu, ako imam priliku, trudim se da odem na utakmicu, gledam ih i pružim im podršku - rekla je Boškovićeva.

Srpska odbojkašica je nedavno osvojila Super Kup Turske sa ekipom Vakifbanka pobedom nad Ezačibašijem sa 3:2 u setovima.

- Sjajan je osećaj započeti sezonu osvajanjem trofeja. To nam daje veliko uzbuđenje i dodatnu motivaciju da nastavimo da radimo i igramo još bolje. Ove godine imamo priliku da osvojimo još četiri trofeja i osećamo se veoma srećno zbog toga. Znamo da neće biti lako, jer imamo veoma kvalitetne protivnike i u domaćem prvenstvu i u Evropi. Zato je jedino što možemo da uradimo da svakog dana pružamo maksimum, dolazimo na treninge i naporno radimo. Nadam se da ćemo na kraju sezone ostvariti dobre rezultate - istakla je Tijana.

Ne obazire se na komplimente da je najbolja na svetu.

- Trudim se da ne razmišljam previše o tome. Samo želim da pružim maksimum svaki put kada dobijem priliku. Znam da svako može da napreduje, pa tako i ja moram da nastavim da se usavršavam. Zato razmišljam samo o tome kako da dam sve od sebe i svakog dana budem bolja

Nije želela da izdvoji jednu saigračiću već je pohvalila sve.

- Ne bih govorila samo o Zehri, već o svim saigračicama. Zaista sam srećna što sam ovde. Ovo mi je druga uzastopna sezona i veoma je lepo deliti teren sa tako sjajnim igračicama, ali i divnim ljudima. Kao što ste rekli, Zehra je naša kapitenka i svoju ulogu obavlja na najbolji mogući način. Trudi se da nam mnogo pomogne. Videli ste kako je igrala na prethodnoj utakmici. Proglašena je za najkorisniju igračicu meča. Naravno, njeno iskustvo i kvalitet imaju ogroman značaj za naš tim

Voli Istanbul.