Tijana Bošković je otkrila da navija i za Partizan i za Crvenu zvezdu kada igraju mečeve u Evroligi.
- Volim da gledam košarku, posebno Evroligu. Naravno, navijam za srpske klubove, Partizan i Crvenu zvezdu. Kad god igraju u Istanbulu, ako imam priliku, trudim se da odem na utakmicu, gledam ih i pružim im podršku - rekla je Boškovićeva.
Srpska odbojkašica je nedavno osvojila Super Kup Turske sa ekipom Vakifbanka pobedom nad Ezačibašijem sa 3:2 u setovima.
- Sjajan je osećaj započeti sezonu osvajanjem trofeja. To nam daje veliko uzbuđenje i dodatnu motivaciju da nastavimo da radimo i igramo još bolje. Ove godine imamo priliku da osvojimo još četiri trofeja i osećamo se veoma srećno zbog toga. Znamo da neće biti lako, jer imamo veoma kvalitetne protivnike i u domaćem prvenstvu i u Evropi. Zato je jedino što možemo da uradimo da svakog dana pružamo maksimum, dolazimo na treninge i naporno radimo. Nadam se da ćemo na kraju sezone ostvariti dobre rezultate - istakla je Tijana.
Ne obazire se na komplimente da je najbolja na svetu.
- Trudim se da ne razmišljam previše o tome. Samo želim da pružim maksimum svaki put kada dobijem priliku. Znam da svako može da napreduje, pa tako i ja moram da nastavim da se usavršavam. Zato razmišljam samo o tome kako da dam sve od sebe i svakog dana budem bolja
Nije želela da izdvoji jednu saigračiću već je pohvalila sve.
- Ne bih govorila samo o Zehri, već o svim saigračicama. Zaista sam srećna što sam ovde. Ovo mi je druga uzastopna sezona i veoma je lepo deliti teren sa tako sjajnim igračicama, ali i divnim ljudima. Kao što ste rekli, Zehra je naša kapitenka i svoju ulogu obavlja na najbolji mogući način. Trudi se da nam mnogo pomogne. Videli ste kako je igrala na prethodnoj utakmici. Proglašena je za najkorisniju igračicu meča. Naravno, njeno iskustvo i kvalitet imaju ogroman značaj za naš tim
Voli Istanbul.
- Mislim da bih volela da živim negde blizu mora, na obali. Možda bih otišla i na kratku vožnju trajektom. Bosfor je, po mom mišljenju, prelep, zaista očaravajući. U Istanbulu ima mnogo lepih kafića i restorana. Definitivno bih volela da živim negde blizu mora - poručila je Boškovićeva.
Smatra da je Melisa Vargas veoma talentovana i da je pored nje verovatno najbolja na planeti.
- Na mojoj poziciji u turskom prvenstvu? Zapravo nemam jednu omiljenu igračicu, ali mislim da je jedna od sjajnih stvari za našu ligu to što, na primer, Fenerbahče ima izuzetnu igračicu kao što je Melisa Vargas. Ove godine je u Ezačibašiju i Ekaterina Antropova. Na mojoj poziciji igra mnogo sjajnih odbojkašica. To mi daje dodatnu motivaciju i tera me da još više radim na sebi. Istovremeno, pokazuje koliko je naša liga kvalitetna - zaključila je Tijana Bošković.
Komentari (0)