Na crnogorskom primorju, u Budvi, u toku je Evropski šahovski klupski kup, 41. izdanje u muškoj (Open konkurenciji), dok se kod žena održava po 30. put.

Prva dva kola su za nama, a danas je odigrano i treće kolo. Derbi dana se igrao u ženskoj konkurenciji gde su snage odmerili Sirmium i Cercle d'Échecs iz Monte Karla.

To je ujedno bio okršaj aktuelnog šampiona Evropskog klupskog kupa, tima sa Azurne obale i vicešampiona Sirmiuma, a bolje su bile dame iz Kneževine - 2.5 : 1.5.

Za Sirmium nastupaju Polina Šuvalova (izgubila od Aleksandre Gorjačkine sa 1:0), Leja Garifulina (igrala nerešeno sa Hampi Koneru - 0.5 : 0.5), Nurgjul Salimova (pobedila Stavrolu Colakidu sa 1:0) i Teodora Injac, (doživela poraz od Elizabet Pet - 1:0).

Trenutno stanje na tabeli posle trećeg kola kod dama je takvo da prva dva mesta zauzimaju Gambit Bonevo iz Luksemburga i Cercle d'Échecs iz Monte Karla sa šest osvojenih bodova.

Sirmium je ovim porazom ostao na četiri boda koliko ima i Crvena zvezda koja je remizirala (2:2) sa španskim Ajedrez Linares.

U sledećem, četvrtom kolu, između ostalih, ekipa iz Sremske Mitrovice igra protiv GASCO Pardubice iz Češke, dok će Cercle d'Échecs iz Monte Karla protivnik biti luksemburški Gambit Bonevo.