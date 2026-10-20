Evropski šahovski klupski kup održava se u Budvi. Reč je o 41. izdanju u muškoj (Open konkurenciji) i 30. po redu takmičenju u ženskoj.

U ovom gradu, na crnogorskom primorju, šahisti i šahistkinje širom Evrope, bore se za titulu šampiona Starog kontinenta.

Danas je odigrano četvrto kolo, a ekipa Sirmiuma je ostvarila rutinski trijumf protiv GASCO Pardubice iz Češke rezultatom 3.5 : 0.5.

Polina Šuvalova upisala je pobedu protiv Amalie Zadrapove sa 1:0. Nurgjul Salimova je odigrala nerešeno protiv Lucie Ribackove.

Tedora Injac je bila bolja od Zuzane Stare - 1:0, dok je Ksenija Balabajeva trijumfovala nad Viktorijom Buhtovom - 1:0.

Tim iz Sremske Mitrovice ima šest osvojenih bodova trenutno, koliko imaju i Crvena zvezda, odnosno Cercle d'Échecs iz Monte Karla.

Prvo mesto za sada, zauzima luksemburška ekipa Gambit Bonevo sa osam osvojenih bodova, koja je upravo slavila protiv Monte Karla sa 2.5 : 1:5.

Titulu u muškoj Open konkurenciji brani SuperChess iz Rumunije, dok kod dama trofej brani ekipa sa Azurne obale Cercle d'Échecs.

Sirmium je na prošlom Evropskom klupskom kupu osvojio drugo mesto.