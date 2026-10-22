Sirmium je ostvario četvrtu pobedu na Evropskom klupskom kupu koji se održava u Budvi. Tim iz Sremske Mitrovice je savladao Aherdez Linares iz Španije sa 3:1 i tako došao do četvrtog trijumfa u takmičenju.

Polina Šuvalova je bila bolja od Alisje Slivičke. Leja Garifulina je remizirala sa Mihalinom Rudžinskom. Teodora Injac je savladala Rosu Adelu Ljorente Serano, dok je okršaj Ksenije Balabajeve i Lucije Folane Albelde završen bez pobednika.

Sirmium posle ove pobede ima osam bodova i nalazi se na četvrtom mestu. Tri prvoplasirane ekipe imaju po deset bodova, a to su Gambit Bonvoa, koji je danas pretrpeo prvi poraz na turniru, Cercle d'Échecs iz Monte Karla i Oldar Jurdu.

Do kraja Evropskog klupskog kupa je ostalo da se odigra još jedno kolo koje je na programu u petak.