Fudbaleri Crvene zvezde igraju protiv Kopenhagena meč drugog kola Lige konferencija.

Gosti su poveli na "Marakani" bizarnim autogolom Mateja Gaštarova, ali su crveno-beli brzo preokrenuli rezultat prelepim pogocima Timija Maks Elšnika i Vasilija Kostova, pa su na pauzu otišli sa prednošću od 2:1.

Međutim, u 70. minutu Kopenhagen stiže do izjednačenja. Pravo niotkuda su gosti došli do gola, strelac je bio Karizo koji je pogodio sa 20 metara. Morao je Mateus bolje da reaguje u toj situaciji.